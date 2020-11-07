أرمينيا: أنباء استقالة رئيس الوزراء مُضللة ولا أساس لها

فنّدت السلطات الأرمينية الأنباء التي تحدثت عن استقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، ووصفتها بـ"أنها أخبار مضللة لا أساس لها".



وكتبت السكرتيرة الصحفية لرئيس الوزراء مان كيفوركيان، على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، اليوم /السبت/، أن المعلومات المتعلقة باستقالة رئيس الوزراء الأرميني

مضللة ولا تتوافق مع الواقع.



جدير بالذكر أنه نشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - في وقت سابق - معلومات حول الاستقالة الوشيكة لرئيس الوزراء باشينيان، زاعمة أن السبب يكمن

في الوضع غير المواتي للجانب الأرمني في منطقة قره باغ.



وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية آرتسرون هوفهانيسيان، قد صرح - في وقت سابق - بأن القتال مستمر في شمال قره باغ في اتجاه مدينة مارتوني، وجنوب مدينة شوشا، منوها في الوقت ذاته بأن جيش قره باغ حقق نجاحات هناك.