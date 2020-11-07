فنّدت السلطات الأرمينية الأنباء التي تحدثت عن استقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، ووصفتها بـ"أنها أخبار مضللة لا أساس لها".
مضللة ولا تتوافق مع الواقع.
وكتبت السكرتيرة الصحفية لرئيس الوزراء مان كيفوركيان، على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، اليوم /السبت/، أن المعلومات المتعلقة باستقالة رئيس الوزراء الأرميني
جدير بالذكر أنه نشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - في وقت سابق - معلومات حول الاستقالة الوشيكة لرئيس الوزراء باشينيان، زاعمة أن السبب يكمن
وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية آرتسرون هوفهانيسيان، قد صرح - في وقت سابق - بأن القتال مستمر في شمال قره باغ في اتجاه مدينة مارتوني، وجنوب مدينة شوشا، منوها في الوقت ذاته بأن جيش قره باغ حقق نجاحات هناك.
كانت هذه تفاصيل خبر أرمينيا: أنباء استقالة رئيس الوزراء مُضللة ولا أساس لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.