الجزائر تُسجل 581 إصابة جديدة بكورونا

أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار اليوم السبت ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بالجزائر إلى 61 ألفا و381 حالة إصابة، و2036 حالة وفاة.



وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي، إن الجزائر سجلت 581 حالة إصابة جديدة بفيروس الكورونا جديدة و12 حالة وفاة خلال يوم واحد.



وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ

41 ألفا و783 حالة ، مضيفا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 58 مريضا بالعناية المركزة.



يُذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس

الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.



وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب الكورونا من 11 مساء إلى 5 صباحا في 20 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 28 ولاية أخرى وذلك حتى 15 نوفمبر الجاري.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.