إيطاليا تُسجل 39 ألفًا و811 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم /السبت/، تسجيل 39 ألفا و811 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 902 ألفا و490 حالة.
425 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 41 ألفا و63.
وأشارت وزارة الصحة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إلى أنه تم تسجيل
وكانت الصحة الإيطالية أعلنت السبت تسجيل 37 ألفا و809 إصابات و
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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