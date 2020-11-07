إيطاليا تُسجل 39 ألفًا و811 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم /السبت/، تسجيل 39 ألفا و811 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 902 ألفا و490 حالة.



وأشارت وزارة الصحة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إلى أنه تم تسجيل

425 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 41 ألفا و63.



وكانت الصحة الإيطالية أعلنت السبت تسجيل 37 ألفا و809 إصابات و

446 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.