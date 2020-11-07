إسرائيل تُسجل 699 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم السبت تسجيل 699 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية بينما تم الإبلاغ عن 323 حالة خطيرة.
(جيروزاليم بوست) الإسرائيلية على موقعها الالكتروني اليوم، أن حصيلة الوفيات بلغت 2649 حالة خلال الساعات الماضية بينما هناك 153 حالة تم
وذكرت الوزارة، في بيان أوردته صحيفة
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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