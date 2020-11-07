ماليزيا تُسجل 1168 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت سلطات الصحة في ماليزيا اليوم السبت تسجيل 1168 إصابة وثلاث وفيات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقال المدير العام للصحة نور هشام عبد الله إن الإصابات الجديدة ترفع إجمالي الحالات الإيجابية النشطة حاليا

إلى 11 ألفا و666 حالة، بينما وصل العدد التراكمي لحالات الإصابة التي سجلتها البلاد منذ بداية الأزمة إلى 39 ألفا و357 حالة، حسب صحيفة مالاي ميل الماليزية.



وأشار إلى تسجيل ثلاث حالات وفاة لمصابين بـ"كوفيد-19" ليرتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 282 حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.