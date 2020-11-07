بسبب كورونا.. إغلاق شامل باليونان وعقوبات صارمة على المخالفين

أعلنت الحكومة اليونانية دخول قرار الإغلاق الشامل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم السبت، مؤكدة أنه سيتم تطبيق هذا القرار بصرامة شديدة مع فرض عقوبات على أية انتهاكات ممكنة.



وذكرت صحيفة كاثميريني اليونانية، أنه وبشكل أكثر تحديدًا، سيتم فرض غرامة قدرها 300 يورو،

مقابل 150 يورو التي كانت سارية حتى أمس الجمعة، على أولئك الذين ينتهكون قواعد ارتداء الكمامات الطبية وعدم مراعاة التباعد الاجتماعي والسفر غير الضروري.



وكانت وزارة الصحة اليونانية أعلنت أمس تسجيل 2448 حالة

إصابة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الحالات منذ بداية الأزمة الصحية إلى 52254 حالة إصابة والوفيات إلى 715 حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.