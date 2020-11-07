بسبب كورونا.. إغلاق شامل باليونان وعقوبات صارمة على المخالفين

أعلنت الحكومة اليونانية دخول قرار الإغلاق الشامل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم السبت، مؤكدة أنه سيتم تطبيق هذا القرار بصرامة شديدة مع فرض عقوبات على أية انتهاكات ممكنة.
مقابل 150 يورو التي كانت سارية حتى أمس الجمعة، على أولئك الذين ينتهكون قواعد ارتداء الكمامات الطبية وعدم مراعاة التباعد الاجتماعي والسفر غير الضروري.
وذكرت صحيفة كاثميريني اليونانية، أنه وبشكل أكثر تحديدًا، سيتم فرض غرامة قدرها 300 يورو،
وكانت وزارة الصحة اليونانية أعلنت أمس تسجيل 2448 حالة
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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