قادة العالم يُهنئون بايدن بفوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية

توالت تهنئة زعماء وقادة العالم، للمرشح الديمقراطي في الإنتخابات الرئاسية، جو بايدن، بفوزه في سباق الرئاسة الأمريكية.



وقال رئيس وزراء ايرلندا، مايكل مارتن - في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، نقلتها شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم /السبت/ -"أود أن أهنئ الرئيس الجديد المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، لقد كان بايدن صديقا حقيقيا لهذه الأمة طوال حياته وأتطلع إلى العمل معه في السنوات القادمة. كما أتطلع إلى الترحيب به في الوطن عندما تسمح الظروف بذلك".



كما هنأت وزير الخارجية الألماني

هايكو ماس، مساء اليوم السبت، جو بايدن بفوزه ، قائلة - في تغريدة عبر (تويتر) - "من الجيد أن هناك أرقاما واضحة أخيرا"، مضيفا : "نحن نتطلع إلى العمل مع الحكومة الأمريكية القادمة ونريد أن نستثمر في تعاوننا من أجل بداية جديدة عبر الأطلسي".



جدير بالذكر أن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية أظهرت فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بسباق الرئاسة بعد فوزه بولاية بنسلفانيا، التي تمتلك 20 مقعدا

في المجمع الانتخابي، ليصل بذلك عدد مقاعد بايدن في المجمع الانتخابي 273 مقعدا مقابل، 213 مقعدا للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.



بدوره، هنأ وزير خارجية ايرلندا، سيمون كوفيني، بايدن على أنه أصبح الرئيس ال 46 المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية، واعرب عن تطلع بلاده إلى العمل مع إدارته للحفاظ على العلاقات الأيرلندية الأمريكية وتعزيزها .



من جانبها، هنأت عمدة العاصمة الفرنسية باريس، آن هيدالجو، بايدن، وكتبت في تغريدة نشرتها على موقع /تويتر/" تهانينا لجو بايدن وكامالا هاريس على انتخابهم! بينما نحن على وشك الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة لاتفاقية باريس، فإن هذا الانتصار يرمز إلى حاجتنا للعمل معا أكثر من أي وقت مضى، في ضوء حالة الطوارئ المناخية".