تعرفوا على عائلة بايدن التي ستسكن في البيت الأبيض

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 نوفمبر 2020 10:18 مساءً -

بعد فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأميركية، سيكون البيت الابيض بانتظار انتقاله وافراد عائلته للسكن فيه، في العشرين من كانون الثاني، الموعد المرتقب لهذه الخطوة، لكن السؤال من هم أفراد عائلة بايدن؟

بحسب موقع “سكاي نيوز” ستكون جيل بايدن (69 عاما)، زوجة جو بايدن، سيدة أميركا الأولى، بعد أن شغلت منصب السيدة الثانية للولايات المتحدة بين عامي 2009 و2017، في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

ولدت جيل، وهي مدرّسة أميركية، في بلدية هامنتون في ولاية نيوجيرسي، عام 1951، ونشأت في منطقة ويلو غروف بمقاطعة مونتغومري في ولاية بنسلفانيا.

وتزوجت جيل من جو بايدن عام 1977، وأصبحت زوجة أب لابنيه الصغار من زواجه الأول، بو وهنتر، اللذان توفيت والدتهما وشقيقتهما الرضيعة في حادث سير عام 1972, وقد أنجب جو وجيل بايدن، عام 1981، ابنتهما الوحيدة، آشلي.

حازت جيل بايدن درجة البكالوريوس من جامعة ديلاوير، ودرجتي الماجستير من جامعة ويست تشيستر ومن جامعة فيلانوفا، ودرجة الدكتوراه من جامعة ديلاوير.

درّست جيل اللغة الإنجليزية في المدارس الثانوية لمدة 13 عامًا، وعملت بين عامي 1993 و2008 في تدريس اللغة الإنجليزية وكتابتها في كلية ديلاوير الفنية والمجتمعية.

ومنذ عام 2009، عملت جيل كأستاذة للغة الإنجليزية في كلية شمال فيرجينيا المجتمعية، ويعُتقد بأنها أول سيدة ثانية للولايات المتحدة تعمل مقابل أجر مادي في الفترة التي يشغل فيها زوجها منصب نائب الرئيس.

أما ابنه بو بايدن، فهو النائب العام السابق في ولاية ديلاوير، والابن الأكبر لجو بايدن، وكان ضابطًا في الجيش الأميركي وعضوا في الحزب الديمقراطي.

ولد بو بايدن في 3 فبراير 1969، وتوفي في 30 أيار عام 2015، بسبب سرطان في المخ، وذلك عن 46 عاما. وكان لديه ولدان.

أما هنتر بايدن، المولود في 4 شباط 1970، يوبلغ من العمر 50 عما، فهو محام، ورجل أعمال أميركي، ولد في ويلمنتغون في ولاية ديلاوير، وهو عضو الحزب الديمقراطي. وقد تلقى هنتر تعليمه في جامعة جورجتاون، كما درس في كلية ييل للحقوق.

ولجو بايدن، بنت واحدة، هي أشلي بايدن (39 عاما) وهي من مواليد 8 حزيران 1981 في ويلمنتغون بولاية ديلاوير، وهي ناشطة وسيدة أعمال.

وقد شغلت منصب المدير التنفيذي لمركز ديلاوير للعدالة من 2014 إلى 2019, وأسست شركة الأزياء “ليفليهود” وهي ابنة بايدن الوحيدة من زوجته الثانية جيل بايدن، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.