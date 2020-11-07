أول “جمهوري” يهنئ بايدن

جو بايدن
بعد اعلان فوز المرشح الديمقراطي بالانتخابات الرئاسية، هنأ السيناتور الجمهوري ميت رومني الرئيس الجديد للولايات المتحدة.
والمعروف عن رومني، انه من أبرز منتقدي الرئيس ترامب داخل الحزب الجمهوري، وقد سبق ان صرح يوم الجمعة إن ترامب “يقوض أسس الحرية” ويؤجج “المشاعر المدمرة والخطيرة” من خلال الادعاء، دون براهين، أن الانتخابات تم تزويرها وسرقتها منه.
وقال رومني في تغريدة على صحفته عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد اعلان فوز بايدن إنه وزوجته: “يتقدمان بالتهنئة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس. نعرف كلاهما جيدا، فهما يتمتعان بحسن النية والشخصية الرائعة. ندعو الله أن يوفقهم في الأيام والسنوات المقبلة.”
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