بايدن يبدأ مهامه “مبكراً جداً”

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 نوفمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 44 دقيقة

آخر تحديث: 7 - نوفمبر - 2020 9:32 مساءً

بعدما كشف موقع “سي إن إن” الأميركي عن ان الرئيس المنقضية ولايته دونالد ترامب لا يخطط لدعوة الرئيس المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض، خلال الأيام المقبلة، اكد الموقع أن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، سيبدأ مباشرة مهام مركزه الجديد مبكرا جدا، قبل تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة بشكل رسمي.

واعلنت شبكة “سي إن إن” إن بايدن سيعلن يوم الاثنين عن تشكيل لجنة مكونة من 12 عضوا لمواجهة جائحة كورونا، التي تضرب الولايات المتحدة منذ أشهر. وسيقود هذه اللجنة 3 أشخاص بالتشارك، هم الجراح العام السابق فيفيك مورثي، والمفوض السابق لإدارة الغذاء والدواء دافيد كيسلر، والدكتور مارسيلا نونيز سميث من جامعة ييل.

ويفكر بايدن بأشخاص بأعينهم في معظم المناصب العليا، لكن “الإعلان عن خطط مواجهة فيروس كورونا يؤكد الأولوية التي ينوي وضعها أمام هذا التحدي”، وفق الشبكة الإخبارية.

وقالت مصادر “سي إن إن” إنه من غير المتوقع أن يعلن بايدن ترشيحات وزراء حكومته خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث قد ينتظر حتى تتضح نتائج مجلس الشيوخ”.