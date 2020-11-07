بعد إعلان فوز بايدن… ترامب يلعب الغولف

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 نوفمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 47 دقيقة

آخر تحديث: 7 - نوفمبر - 2020 9:20 مساءً

بعد وقت قصير من إعلان منافسه جو بايدن فوزه بالسباق الرئاسي، تداولت وسائل اعلام اميركية ان الرئيس دونالد ترامب شوهد يمارس رياضة الغولف في ولاية فيرجينيا.

وأكد صحفيون يغطون أنشطة ترامب، أن موكبه غادر البيت الأبيض ووصل إلى النادي الواقع في مدينة ستيرلينغ صباح اليوم السبت. ومر موكب ترامب في طريقه إلى فيرجينيا على مقربة من متظاهرين مؤيدين لبايدن.

من جهة اخرى، وبعد فوز الرئيس جو بايدن بالانتخابات الرئاسية، قال موقع “سي إن إن” الأميركي إن الرئيس المنقضية ولايته دونالد ترامب لا يخطط لدعوة الرئيس المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض، خلال الأيام المقبلة.

ومنذ انتهاء عملية التصويت وبدء الفرز، علت الأصوات من حملة المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، اعتراضا على النتائح في بعض الولايات، وقد أشار ترامب خلال الايام الماضية أنه سيتوجه للقضاء في حال عدم وثوقه بالنتائج.