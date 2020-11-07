وفود من مناصري بايدن تتوجه إلى البيت الأبيض

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 نوفمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 7 - نوفمبر - 2020 8:58 مساءً

مع إعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن اليوم السبت على منافسه المرشح عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب، الذي يرفض النتيجة التي اعلنتها القنوات المحلية الأميركية معتبرا انها غير حاسمة بشكل قاطع، مما يدل بأن إعلان الفائز اليوم، هو بداية لمرحلة جديدة سيخوضها ترامب ضد “فارس” البيت الأبيض الجديد.

ومن جهة أخرى تتوافد الحشود إلى المنطقة المحيطة البيت الأبيض وسط واشنطن، السبت، مطلقين هتافات وأبواق السيارات للاحتفال بفوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وفاز بايدن بالانتخابات الأميركية على حساب دونالد ترامب، حسبما أعلنت وسائل الإعلام الأميركية الكبرى السبت، في انتصار يشكل منعطفا تاريخيا لأميركا والعالم بعد 4 سنوات من ولاية رئاسية صاخبة.

وبعد 4 أيام من الترقب، أعلِن فوز المرشح الديمقراطي نائب الرئيس السابق باراك أوباما، بحصوله على الحد المطلوب للفوز بالرئاسة، بفضل أصوات ولاية بنسيلفانيا، وفق وسائل الإعلام الأميركية الكبرى، ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

ولاول مرة في تاريخها، انتخبت الولايات المتحدة امرأة لنيابة الرئاسة هي كامالا هاريس (56 عاما) التي ستكون كذلك أول امرأة “ملونة” تتولى هذا المنصب.

ولم يعترف ترامب في الوقت الحاضر بهزيمته، ولا يعرف ما إذا كان يعتزم الاستمرار في نقض النتائج والادعاء بحصول عمليات تزوير لم يقدم حتى الآن أي دليل عليها، في حين بدا معسكره متقبلا لفوز بايدن بولاية من 4 سنوات.

وسيكون أول رئيس أميركي لولاية واحدة منذ الجمهوري جورج بوش الأب عام 1992.

ومهما كان موقف ترامب، فإن الدستور ينص على انتقال السلطة إلى بايدن يوم 20 يناير المقبل.

وقبل حلول هذا الموعد، يتحتم على الولايات تأكيد نتائجها، على أن يجتمع كبار الناخبين الـ538 في ديسمبر لتنصيب الرئيس رسميا.