السيسي يهنئ بايدن بالفوز

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 نوفمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعة واحدة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد صدور نتائج الانتخابات الرئاسية الاميركية، هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء يوم السبت، المرشح الديمقراطي جو بايدن بالفوز. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي: “وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم التهنئة إلى جو بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية وذلك بعد إعلان نتائج الانتخابات”. وأضاف أن السيسي أكد في هذه المناسبة على تطلعه للتعاون والعمل المشترك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة بما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين.

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