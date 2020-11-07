بايدن وهاريس يغيران صفتيهما في "تويتر" إلى الرئيس ونائب الرئيس المنتخبين

السبت 7 نوفمبر 2020

غير المرشحان عن الحزب الديمقراطي لمنصبي الرئيس ونائب رئيس الولايات المتحدة جو بايدن وكامالا هاريس صفتيهما في "تويتر"، إلى الرئيس، ونائب الرئيس المنتخبين.



ويأتي ذلك بعد تأكيد الإحصاءات اليوم السبت فوز بايدن على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات، على الرغم من رفض الرئيس المنتهية ولايته الاعتراف بهزيمته.

أعلنت وسائل إعلام أمريكية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الأميركية، بناء على نتائج ولاية بنسلفانيا الحاسمة.

وقالت وسائل الإعلام إن بايدن فاز بولاية بنسلفانيا الحاسمة، ليحصل بالتالي على 284 صوتا في المجمع الانتخابي، الذي يحتاج 270 صوتا كحد أدنى لإعلانه رئيسا.

وينتظر أن يلقي بايدن، السبت، كلمة قد تكون بمثابة "خطاب النصر"، ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

وأصبح بايدن (77 عاما) أكبر رئيس أمريكي منتخب سنا بعد فشل ترامب في توسيع قاعدته الشعبية وراء الناخبين البيض في الريف وأبناء الطبقة العاملة.

وشهدت انتخابات الرئاسة الأميركية مقاربة شديدة بين المرشحين تتوقف على هوامش ضيقة للغاية في حفنة من الولايات، في حين صعد ترامب مساعيه القانونية للتأثير على فرز الأصوات وأطلق اتهامات جديدة بشأن بتزوير الانتخابات.

وفي وقت سابق، قالت وكالة فرانس برس إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب غادر اليوم البيت الأبيض ووصل إلى ناديه للغولف في فرجينيا.

ويأتي خروج الرئيس بعد لحظات من شنه هجوما جديدا عبر تويتر على "الأصوات غير القانونية" وفق سكاي نيوز.

وقال في تغريدة: "استخدمت جورجيا وميشغان برنامج عد مشكوك بمصداقيته وهو ما يظهر الفوضى التي سادت الانتخابات".

وتابع"تم تلقي عشرات الآلاف من الأصوات بشكل غير قانوني بعد الساعة الثامنة مساء يوم الثلاثاء ، يوم الانتخابات" مما يجعل أهليتهم، كما يقول ، باطلة.

ولا يوجد حتى الآن أي دليل لإثبات مزاعم تزوير الانتخابات، والتي بدأ تداولها صباح الأربعاء عندما بدأ تقدمه في الولايات الرئيسية ضد الديمقراطيين في التقلص.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" كشفت أن مستشاري ترامب حثوه بشكل سري على الاستعداد للهزيمة الانتخابية أمام منافسه بايدن.