شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب أفريقيا: 1761 إصابة جديدة و72 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت جنوب أفريقيا 1761 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و72 حالة وفاة خلا الـ 24 ساعة الماضية . وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 733 ألفًا و 761 إصابة، فيما وصل إجمالي حالات الوفيات 19 ألفًا و 749 حالة وفاة.

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