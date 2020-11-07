شكرا لقرائتكم خبر عن أعلى محكمة في غينيا تؤكد فوز «كوندي» بفترة ثالثة والان نبدء بالتفاصيل

أكدت أعلى محكمة في غينيا اليوم، فوز الرئيس ألفا كوندي بانتخابات جرت الشهر الماضي، إذ رفضت اتهامات التزوير وقضت بتوليه المنصب لفترة ثالثة. وأضافت المحكمة الدستورية أن مرشحي المعارضة لم يقدموا أي دليل.

وقال رئيس المحكمة، محمد أمين بانغورا: "نعلن أن ألفا كوندي هو المنتخب من الجولة الأولى رئيسا لجمهورية غينيا".