شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان فوز "بايدن" بالرئاسة.. "ترامب" يلعب الجولف والان نبدء بالتفاصيل

ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلعب الجولف في نادي ترامب الوطني للجولف بعد وقت قصير من إعلان وسائل الإعلام الإخبارية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020.

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