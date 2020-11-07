شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب.. 5836 إصابة بكورونا في 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

سجل المغرب 5836 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 252 ألفا و185. وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 70 حالة وفاة، ليصل بذلك مجموع الوفيات إلى 4197، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 205 آلاف و556.

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