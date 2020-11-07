السيسي أول رئيس عربي يهنئ بايدن بالفوز

هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، جو بايدن بفوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام تابعتها الخليج 365.

وكانت وسائل الإعلام الأمريكية قد أعلنت اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. بعدها، نشر بايدن تغريدة قال فيها إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد"، مضيفاً أن العمل الذي ينتظره كرئيس "ليس سهلا"، فيما أكد أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.

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