مسؤولون إسرائيليون يهنئون بايدن ويشكرون ترامب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هنأ مسؤولون إسرائيليون، مساء السبت، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على فوزه بالانتخابات الرئاسية دون إغفال شكر الرئيس دونالد ترامب.

وكتب وزير الاقتصاد وزعيم حزب "العمل" الإسرائيلي عمير بيرتس في حسابه على تويتر: " أرحب بانتخاب الرئيس جو بايدن ، وأتمنى له التوفيق، وأشكر ترامب على تحقيقه إنجازاته كصديق لإسرائيل مثل اتفاقيات السلام".



وأضاف بيرتس: " سيتمكن بايدن الآن من التوسط في استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين"، وتابع: "لقد أثبتت الولايات المتحدة مرة أخرى أن الديمقراطية هي حجر الأساس لوجود الدولة".

من جهته كتب وزير العدل الإسرائيلي آفي نيسينكورن في حسابه على تويتر: "مبروك للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن! تهانينا لكاملا هاريس، أول امرأة تشغل منصب نائب الرئيس، ومبروك للشعب الأمريكي على العملية الديمقراطية الصحيحة".

وأضاف القيادي في حزب "أزرق أبيض": "أنا واثق من أنه سيتم الحفاظ على الروابط الوثيقة والقوية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وتعزيزها في ظل إدارة بايدن".

أما نير بركات عضو الكنيست من حزب "الليكود" الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كتب: "أهنئ جون بايدن على إعلانه كرئيس منتخب للولايات المتحدة وأعتقد أنه في ظل قيادته ستستمر العلاقة الشجاعة والإيجابية بين البلدين".

وأضاف: "أشكر بصدق الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب على مساهمته الهائلة لدولة إسرائيل على مدى السنوات الأربع الماضية".

وتابع بايدن موجها كلامه لترامب: "ستبقى إلى الأبد محفوراً في تاريخ شعب إسرائيل كصديق حقيقي لنا".

وبدوره كتب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد في حسابه على "تويتر": "مبروك لصديقي الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخب كمالا هاريس".

وأضاف: "تستند العلاقة بين بلدينا على القيم الراسخة والمصالح المشتركة الحاسمة التي أعرف أنها ستكون في قلب إدارتكم".

وتابع لابيد: "إنني أتطلع إلى العمل مع الإدارة الجديدة وأعضاء الحزبين في الكونغرس لتعميق وتقوية العلاقة الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة".