رومني أول جمهوري يهنأ بايدن... والحبل على الجرار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هنأ السيناتور الجمهور المعروف ميت رومني جو بايدن، الرئيس الأمريكي المنتخب، بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

هنأ السيناتور الجمهور المعروف ميت رومني جو بايدن، المرشح للرئاسة في انتخابات 2012، الرئيس الأمريكي المنتخب، بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقال رومني في تغريدة على صحفته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه وزوجته: "يتقدمان بالتهنئة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس. نعرف كلاهما جيدا، فهما يتمتعان بحسن النية والشخصية الرائعة. ندعو الله أن يوفقهم في الأيام والسنوات المقبلة."





وكان رومني، أبرز منتقدي الرئيس دونالد ترامب داخل الحزب الجمهوري، قد صرح يوم الجمعة إن ترامب "يقوض أسس الحرية" ويؤجج "المشاعر المدمرة والخطيرة" من خلال الادعاء، دون براهين، أن الانتخابات تم تزويرها وسرقتها منه.

وبعد أربعة أيام من الترقب، أعلن فوز المرشح الديموقراطي والنائب للرئيس السابق باراك أوباما بحصوله على أصوات تتجاوز 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، وهو الحد المطلوب للفوز بالرئاسة، بفضل أصوات ولايتي بنسيلفانيا ونيفادا، وفق ما أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى وفي طليعتها شبكة "سي إن إن" وصحيفة "نيويورك تايمز"، ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

