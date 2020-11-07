بايدن" يتصدر تويتر عالميا ويغير تعريفه إلى "الرئيس المنتخب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدر اسم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ترند، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على مستوى العالم، عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وغيَر بايدن أيضاً تعريفه في حسابه الشخصي بموقع تويتر، حيث استبدل عبارة "سيناتور، ونائب الرئيس" في تعريف حسابه السابق إلى "الرئيس المنتخب"، وهو الحساب الذي تم إنشائه في مارس/ آذار ٢٠٠٧، ويتابعه ١٥٫٣ مليون متابِع.



وشغل بايدن منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بين عامي 2009 و2017، وهو أيضًا عضو مجلس الشيوخ الأطول خدمة في ولاية ديلاوير.

وبعد 4 أيام من الترقب، أعلن فوز بايدن بـ( 24) ولاية جمع خلالها (290) صوتا من المجمع الانتخابي، ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

ولأول مرة في تاريخها، انتخبت الولايات المتحدة امرأة لنيابة الرئاسة هي كامالا هاريس (56 عاما).





وسارع ترامب إلى تحذير بايدن من فوز "مزيف"، قائلا إن الأخير "يسارع في إظهار نفسه بشكل زائف" على أنه الرابح في الانتخابات.

وقبل إعلان التوقعات الإعلامية بفوز بايدن، غادر ترامب البيت الأبيض للمرة الأولى منذ اليوم الانتخابي متوّجها إلى نادي الغولف الذي يملكه في ضواحي فرجينيا.

وكان قد أطلق تغريدة جاء فيها "أنا فزت بهذه الانتخابات، وبفارق كبير!"، سرعان ما أرفقتها إدارة المنصة بتحذير للمتابعين من عدم دقّتها.

ولم يعترف ترامب في الوقت الحاضر بهزيمته، ولا يعرف ما إذا كان يعتزم الاستمرار في نقض النتائج والادعاء بحصول عمليات تزوير لم يقدم حتى الآن أي دليل عليها، في حين بدا معسكره متقبلا لفوز بايدن بولاية من أربع سنوات.





بذلك يصبح ترامب أول رئيس أمريكي لولاية واحدة منذ الجمهوري جورج بوش الأب عام 1992.

ومهما كان موقف ترامب، فإن الدستور ينص على انتقال السلطة في 20 يناير/كانون الثاني عند الظهر.

وقبل حلول هذا الموعد، يتحتم على الولايات تأكيد نتائجها، على أن يجتمع كبار الناخبين الـ538 في ديسمبر/كانون الأول لتعيين الرئيس رسميا.