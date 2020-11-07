شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نانسي بيلوسي: عهد جديد من الأمل يبدأ في أمريكا مع بايدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي اليوم السبت إن حقبة جديدة من الأمل في الولايات المتحدة ستبدأ بفوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.



وأضافت بيلوسي أن جو بايدن حقق "نصرا تاريخيا" مبينة اليوم السبت بالقول: "اليوم يبدأ أمل جديد لأمريكا".

وأوضحت بيلوسي أن بايدن سيكون جاهزا لمواجهة تحديات البلاد منذ اليوم الأول لرئاسته، مشيرة إلى أنه سيتمكن من الحد من خطر وباء كورونا وتحسين النظام الصحي في البلاد.

وذكرت بيلوسي أن الأمريكيين اختاروا في بايدن شخصا سيعمل بلا كلل لتوحيد البلاد ويحافظ على قيم "الإيمان والأسرة والمجتمع".