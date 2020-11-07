شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام نقابة الإعلاميين: الانتخابات البرلمانية عرس ديمقراطى لاستكمال الاستحقاقات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى الاعلامي محجوب سعدة سكرتير عام نقابة الإعلاميين، بصوتة في الانتخابات البرلمانية 2020 بمدينه طنطا، بلجنه سيدي عبد الرحيم الابتدائية بطنطا، وقال "سعدة" إن الانتخابات البرلمانية الحالية تعد عرسا ديمقراطيا لاستكمال الاستحقاقات الدستورية، حيث إن المرحلة القادمة ستشهد العديد من القوانين والتشريعات لمواكبة الإصلاحات الكبيرة التى تشهدها البلاد فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والحفاظ على الدولة المصرية وتدعيم مسيرتها إلى المستقبل بخطى ثابتة.

وأشاد سعدة بنزاهة الانتخابات على أن تكون معبرة عن إرادة الجماهير، مناشدا المواطنين بالحرص على المشاركة والنزول بالادلاء بأصواتهم بنزاهة وشفافية مع اتباع الاجراءات الاحترازية التي تتبعها وزارة الصحة فى المحافظات التى تشهد إجراءات الجولة الثانية فى الانتخابات البرلمانية.

تجرى انتخابات الجولة الأولى، من المرحلة الثانية بالداخل يومى7 و8 نوفمبر، لتعلن النتيجة فى موعد أقصاه، 14 نوفمبر 2020، بـ 13محافظة، هى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وفى الـ13 محافظة، يصوت الناخبون فى 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 72 دائرة انتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاضٍ "أساسيا واحتياطيا"، لاختيار 142 نائبا من بين 284 مرشحا أساسيا "قائمة"، و141 نائبًا من بين 2085 مرشحا "فردى".

فى النظام الفردى يختار الناخبون 31 نائبًا من 19 دائرة بالقاهرة، و16 نائبًا من 6 دوائر بالقليوبية، و21 نائبًا من 8 دوائر بالشرقية، و21 نائبًا من 10 دوائر بالدقهلية، و10 نواب من 4 دوائر بكفر الشيخ، و14 نائبًا من 7 دوائر بالغربية، 11 نائبًا من 6 دوائر بالمنوفية، و5 نواب من 3 دوائر بالإسماعيلية، و4 نواب من دائرتان بدمياط، ونائبًان من دائرة واحدة بالسويس، ونائبًان من دائرتين ببورسعيد، ونائبًان من دائرتين بشمال سيناء، ونائبًان من دائرتين بجنوب سيناء.

وفى نظام القوائم، يحتار الناخبون 142 نائبا من أصل 284 مرشحا بقائمتى "الوطنية من أجل مصر"، و"أبناء مصر"، بواقع:

• 100 مقعد بالدائرة الأولى، "قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا" ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم محافظات "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ"

• 42مقعدًا بالدائرة الثالثة، "قطاع شرق الدلتا" ومقرها مدير أمن الشرقية، وتضم محافظات "الشرقية" ودمياط، بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".

ويتكون مجلس النواب من 284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "القوائم المغلقة المطلقة"، و284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "الفردى" بإجمالى 568 نائبًا منتخبا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ 25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبًا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ 5 % المقررة له قانونا ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا.