شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تصدر تقريرها الأول عن المرحلة الثانية لانتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه فى إطار متابعة التنسيقية لانتخابات مجلس النواب اليوم الأول من المرحلة الثانية، بدأت غرفة العمليات المركزية عملها في تمام 9 صباحا مع فتح باب التصويت من خلال متابعيها في 13 محافظة ، وبحسب ما ذكرالتقرير الصادر عن التنسيقية ، أكد المتابعون انتظام سيرالعملية الانتخابية بمختلف المحافظات، وبدأت اللجان عملها في تمام الساعة التاسعة صباحا حيث تسيرالعملية الانتخابية بشكل هادئ ومنتظم مع تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مع وجود بعض المخالفات الانتخابية خارج بعض اللجان، والتي لا تؤثر على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.

وأشارت تنسيقية الأحزاب ، الى أن المتابعين قاموا بالمرور على مجموعة كبيرة من اللجان الفرعية بمختلف المحافظات للتأكد من سلامة سيرالعملية الانتخابية، وأوضح التقرير أنه تم رصد بعض الملاحظات فى محافظات المرحلة الثانية:

１- محافظةالقاهرة:

دائرةحلوان، مدرسة المجمع، رقم اللجنة الفرعية 85، تم فتح اللجنة في موعدها ويدلي الناخب بصوته خلف ساتر قانوني للتصويت بسرية، ويوجد مناديب للمرشحين، وبسؤالهم أكدوا وجود بعض المخالفات الانتخابية وخارج اللجان تمثلت في كسر بعض المرشحين للصمت الانتخابي ولا يؤثر ذلك على سلامة العملية الانتخابية ، فضلا عن وجود ازدحام شديد في لجان 15 مايو وحلوان مع الالتزام باجراءات احترازية.

2 - محافظةالدقهلية:

دائرة شربين ودكرنس، لجنة مدرسة الشهيد على عوض الإعدادية، تم فتح اللجان في تمام 9 صباحا، ويوجد ساتر قانوني لإدلاء الناخب بصوته، في سرية، لكن تم رصد بعض الدعاية الانتخابية خارج اللجان ونظرا لرفض المواطنين هذه الممارسات فقد قام الناخبون بمنع هذه الممارسات ولم يتم رصدها ابتداء من الساعة الثانية.

3- محافظة القليوبية:

بدأت اللجان الساعة 9 صباحا، يوجد ساتر قانوني لإدلاء الناخب بصوته في سرية، ولا يوجد دعاية انتخابية داخل اللجنة أو خارجها، بسؤالهم أكدوا جميعا عدم وجود مخالفات انتخابية، لم يرصد متابعونا مخالفات داخل اللجنة أوخارجها.

4- محافظة الشرقية:

دائرة منيا القمح ومشتول السوق، تم فتح اللجنة في موعدها 9 صباحا، يوجد ساتر قانوني لتصويت الناخب في سرية، ويوجد مناديب للمرشحين كما رصد متابعونا دعاية انتخابية خارج اللجنة، ما يعد كسرا للصمت الانتخابي ، كما رصد التقرر أن لجنة أولاد صقر 158 في الشرقية تم فتح اللجان الساعة 10 ونصف متأخرا ساعة ونصف عن موعد فتح اللجان

5- محافظة كفر الشيخ:

دائرة دسوق، مدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات، رقم اللجنة الفرعية 44 و45 تم فتح اللجنة في موعدها 9 صباحا، كما أكد مناديب للمرشحين، وجود دعايا تمثل كسرا للصمت الانتخابي خارج اللجان.

6- محافظة الغربية:

دائرة المحلة، مدرسة المحلة الصناعية، لجنة فرعية 2، بدأت اللجنة الساعة 9 صباحا، ويوجد ساتر قانوني لتصويت الناخب بشكل سري ويوجد مناديب للمرشحين، ولا يوجد دعايا انتخابية أو مخالفات انتخابية خارج اللجنة أوداخلها. وكان هناك بعثة دولية تتابع سير العملية الانتخابية.

7- محافظة الإسماعيلية:

مدرسة الفتح الابتدائية، لجنة فرعية رقم 7، يوجد ساتر قانوني لتصويت الناخب بشكل سري، ولا يوجد مندوب لأي من المرشحين داخل اللجنة.

8- محافظة السويس:

دائرةالجناين، مدرسة قرية عامر الابتدائية، لجنة فرعية 6، تم فتح اللجنة في الساعة 9 صباحا، ويوجد ساتر قانوني لتصويت الناخب بشكل سري ولا توجد دعاية انتخابية أو مخالفات انتخابية.

9- محافظة شمال سيناء:

دائرة العريش ورفح والشيخ زويد، مدرسة أبو حنيفة الابتدائية، تم فتح اللجنة في الساعة 9 صباحا، ويوجد ساتر قانوني لتصويت الناخب بشكل سري ولا توجد دعاية انتخابية أو مخالفات انتخابية.

وتستمر غرفة العمليات المركزية في متابعة العملية الانتخابية على مدار اليوم وتصدر الغرفة تقارير أخرى لاحقة وذلك بالتواصل مع غرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة و غرف عمليات المحافظات. كما تم التواصل مع البعثات الدولية لمتابعة الانتخابات.

ويصوت الناخبون فى القاهرة لاختيار 62 نائبا، منهم 31 "قائمة" و31 "فردى" من بين 433 مرشحا "فرديا" بـ 19 دائرة، وتتوزع المقاعد الفردية، بواقع مقعد لدائرة الساحل ومقعد لدائرة روض الفرج وشبرا وبولاق أبو العلا، مقعدًان لـدائرة الزاوية الحمراء والشرابية، مقعد لـدائرة الزيتون والأميرية، مقعد لـ"حدائق القبة" و3 مقاعد لدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، مقعدان لدائرة "التجمع الخامس" التى تضم "النزهة – الشروق – بدر – التجمع الأول – التجمع الخامس – القطامية"، مقعدان لدائرة السلام، ومقعدان لـ"عين شمس" ومقعدان لـ"المطرية" ومقعدان لـ"المرج"، مقعد لدائرة الجمالية التى تضم "منشأة ناصر – الجمالية – باب الشعرية – الموسكي"، مقعد لدائرة عابدين التى تضم "الوايلى – الظاهر – الأزبكية – عابدين – قصر النيل"، مقعد لدائرة السيدة زينب والدرب الأحمر، ومقعد لدائرة الخليفة والمقطم ومقعد لـ"مصر القديمة"، 3 مقاعد لدائرة البساتين ودار السلام، ومقعد لـ"المعادي"، و3 مقاعد لدائرة حلوان التى تضم "المعصرة - حلوان - 15 مايو - التبين".

وتجرى انتخابات الجولة الأولى، من المرحلة الثانية بالداخل يومى 7 و8 نوفمبر، لتعلن النتيجة فى موعد أقصاه، 14 نوفمبر 2020، بـ 13 محافظة، هى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وفى الـ 13 محافظة، يصوت الناخبون فى 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 72 دائرة انتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاضٍ "أساسيا واحتياطيا"، لاختيار 142 نائبا من بين 284 مرشحا أساسيا "قائمة"، و141 نائبًا من بين 2085 مرشحا "فردى".

فى النظام الفردى يختار الناخبون 31 نائبًا من 19 دائرة بالقاهرة، و16 نائبًا من 6 دوائر بالقليوبية، و21 نائبًا من 8 دوائر بالشرقية، و21 نائبًا من 10 دوائر بالدقهلية، و10 نواب من 4 دوائر بكفر الشيخ، و14 نائبًا من 7 دوائر بالغربية، 11 نائبًا من 6 دوائر بالمنوفية، و5 نواب من 3 دوائر بالإسماعيلية، و4 نواب من دائرتان بدمياط، ونائبًان من دائرة واحدة بالسويس، ونائبًان من دائرتين ببورسعيد، ونائبًان من دائرتين بشمال سيناء، ونائبًان من دائرتين بجنوب سيناء.

وفى نظام القوائم، يحتار الناخبون 142 نائبا من أصل 284 مرشحا بقائمتى "الوطنية من أجل مصر"، و"أبناء مصر"، بواقع:

• 100 مقعد بالدائرة الأولى، "قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا" ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم محافظات "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ"

• 42مقعدًا بالدائرة الثالثة، "قطاع شرق الدلتا" ومقرها مدير أمن الشرقية، وتضم محافظات "الشرقية" ودمياط، بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".

ويتكون مجلس النواب من 284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "القوائم المغلقة المطلقة"، و284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "الفردى" بإجمالى 568 نائبًا منتخبا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ 25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبًا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ 5 % المقررة له قانونا ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا.