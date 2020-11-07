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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد تيسير مطر يدلى بصوته فى انتخابات النواب ويدعو المواطنين للمشاركة .. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى محمد تيسير مطر، المرشح بانتخابات مجلس النواب، عن القائمة الوطنية من أجل مصر، بصوته الانتخابى فى مدرسة عمرو بن العاص الإعدادية بنين.
واطمئن "تيسير"، عقب الإدلاء بصوته فى الانتخابات البرلمانية، على سير العملية الانتخابية في اليوم الأول، مبديًا سعادته بإقبال المواطنين على التصويت في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.
ودعا محمد تيسير مطر، المرشح لانتخابات مجلس النواب، عن القائمة الوطنية من أجل مصر، الجميع للمشاركة والإدلاء بأصواتهم، بما يضمن تشكيل برلمان قوي يمثل المصريين في المرحلة المقبلة.
فى النظام الفردى يختار الناخبون 31 نائبًا من 19 دائرة بالقاهرة، و16 نائبًا من 6 دوائر بالقليوبية، و21 نائبًا من 8 دوائر بالشرقية، و21 نائبًا من 10 دوائر بالدقهلية، و10 نواب من 4 دوائر بكفر الشيخ، و14 نائبًا من 7 دوائر بالغربية، 11 نائبًا من 6 دوائر بالمنوفية، و5 نواب من 3 دوائر بالإسماعيلية، و4 نواب من دائرتان بدمياط، ونائبًان من دائرة واحدة بالسويس، ونائبًان من دائرتين ببورسعيد، ونائبًان من دائرتين بشمال سيناء، ونائبًان من دائرتين بجنوب سيناء.
وفى نظام القوائم، يحتار الناخبون 142 نائبا من أصل 284 مرشحا بقائمتى "الوطنية من أجل مصر"، و"أبناء مصر"، بواقع:
• 100 مقعد بالدائرة الأولى، "قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا" ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم محافظات "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ"
• 42مقعدًا بالدائرة الثالثة، "قطاع شرق الدلتا" ومقرها مدير أمن الشرقية، وتضم محافظات "الشرقية" ودمياط، بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".
ويتكون مجلس النواب من 284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "القوائم المغلقة المطلقة"، و284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "الفردى" بإجمالى 568 نائبًا منتخبا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ 25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبًا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ 5 % المقررة له قانونا ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا.
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