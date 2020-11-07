مصدر جمركي: حجز حوالي 2 طن ونصف من مخدر الشيرا داخل سيارة في الحسيمة

تمكنت عناصر الجمارك بزمرة الحسيمة التابعة للمديرية الإقليمية لجمارك الحسيمة، صباح اليوم السبت، من حجز كمية هامة من مخدر “الشيرا” تزن طنين و 443 كيلوغراما، معدة على شكل 91 رزمة من مختلف الأحجام.

وأوضح الكولونيل عبد القادر البطاني، القائد الجهوي للفيالق الجمركية بالشمال، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الكمية من المخدرات كانت محملة على متن سيارة نفعية تحمل لوحات ترقيم مزورة.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن العملية تمت على إثر كمين محكم تم نصبه على مستوى الطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين الجبهة و الحسيمة عند الجماعة القروية “الرواضي”، حوالي 35 كلم عن مدينة الحسيمة، مبرزا أن العملية لم تسفر عن توقيف أي شخص.