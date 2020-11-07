حمزة الطاهيري يتراجع عن الاعتزال.. ويكشف عن وجود جزء ثالث من “سلامات أبو البنات”

أكد الفنان حمزة الطاهيري، أنه تراجع عن قرار الاعتزال الذي أعلن عنه سابقا نتيجة ضغوط نفسية وظروف شخصية خاصة, مستأنفا مسيرته الفنية.

وأعلن الطاهري، في بث مباشر، منتصف ليلة الخميس الجمعة، أنه حاضر ضمن الطاقم الفني من الجزء الثاني لمسلسل “سلامات أبو البنات” ، مؤكدا أن للمسلسل جزء ثالث سيشارك فيه كذلك.

ونفى الطاهري كل ما راج بعد إعلانه سابقا عن إعتزال، مؤكدا أن أخبار وجود مشاكل مع طاقم سلامات أبو البنات قد دفعته الاعتزال عارية من الصحة، ولا علاقة لها بقرار الاعتزال

بذكر أن حمزة الطاهيري، المعروف فنيا بـ”ميز”، أعلن قبل مدة توقيفه لمسيره الفنية التي انطلقت، عام 2007، لكنه سرعان ما عاد مواصلا مساره.