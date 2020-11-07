شباب بنجرير يعين بوعودة مدربا مساعدا لأوغني واليعقوبي مدربا لحراس المرمی

عين مسٶولو فريق شباب بنجرير اللاعب السابق للجيش الملكي وأولمبيك أسفي جواد بوعودة مدربا مساعداً لحسن أوغني.

وكشف مصدر من داخل الفريق، في اتصاله مع “اليوم 24″، أنه تم تعيين مصطفی اليعقوبي مدربا لحراس المرمی.

وانطلقت تداريب شباب بنجرير بداية الأسبوع الجاري، وتعاقد الفريق مع مجموعة من اللاعبين لتعزيز صفوفه في انتظار تطعيمه بلاعبين اخرين.

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