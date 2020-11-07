“الانتخابات لم تحسم بعد”.. ترامب يُقرر الطعن في نتائج الانتخابات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم السبت، إن حملته ستبدأ في الطعن على نتائج الانتخابات الأمريكية أمام القضاء يوم الاثنين بعدما أعلنت وسائل إعلام فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن مؤكدا “الانتخابات لم تحسم بعد”.

وأضاف ترمب في بيان “نحن نعلم جميعا لماذا يتعجل جو بايدن إعلان فوزه زيفا، ولماذا تحاول وسائل الإعلام المتحالفة معه مساعدته بقوة: إنها لا تريد كشف الحقيقة”.

وقال ترمب “الحقيقة…هي أن هذه الانتخابات لم تحسم بعد”، ووجه الرئيس الجمهوري مرارا مزاعم دون أساس بحدوث تزوير في الانتخابات.