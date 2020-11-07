بايدن يُخاطب شعبه في تدوينة: يشرفني أنكم اخترتموني لقيادة بلدنا العظيم

بعد إعلان فوزه في الإنتخابات خرج الديمقراطي بايدن بتغريدة، حيث قال “الولايات المتحدة..يشرفني أنك اخترتني لقيادة بلدنا العظيم، وأضاف ينتظرنا عمل شاق لكن أعدكم بأن أكون رىْيسا لكل الأميريكييين”.

وأعلنت وساىْل إعلام أمريكية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرىْاسة الأمريكية، بناء على نتاىْج ولاية بنسلفيا الحاسمة.

وحصل المرشح الديموقراطي على 284 صوتا من المجمع الانتخابي، مقابل 214 صوت لمنافسه الجمهوري دونالد ترامب.