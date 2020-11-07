المغرب التطواني “يوضح” حقيقة إصابة لاعبه الجديد شيلوندا

خرج فريق المغرب التطواني ببلاغ يوضح من خلاله الحالة الصحية للاعبه الجديد شعبان شيلوندا.

وشدد الفريق التطواني، من خلال بلاغ له، علی انه قبل إتمام أية عملية انتداب لأي لاعب سواء كان ممارسا في البطولة الوطنية أو خارجها فإنه يتم إخضاعه لفحوصات طبية شاملة ولا يتم التوقيع إلا بعد التوصل بالضوء الأخضر من الطاقم الطبي للفريق والأطباء الاختصاصيين خارج النادي وإذا اقتضى الأمر خارج المدينة.

وتابع البلاغ “فيما يخص اللاعب شعبان شيلوندا فقد خضع لفحوصات دقيقة من طرف دكتور الفريق المختص في أمراض العظام والمفاصل والعضلات ثم للفحص بواسطة الرنين المغناطيسي وغيره من الوسائل الحديثة المتاحة، واتضح أن اللاعب لايعاني من أي مشكل يمنعه من الممارسة الرياضية السليمة، كما قام بفحصه طبيب مختص في أمراض القلب والشرايين، وللإشارة فقد قمنا باطلاعه على المقال الذي كان قد نشر في الصحافة الإسبانية بشأنه، وبعد أن قام الدكتور بكل الفحوصات الضرورية أكد لنا أن اللاعب في صحة جيدة وأن المرض الوارد في المقال كان بمثابة مكروب تم علاجه في وقته”.