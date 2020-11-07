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بايدن يوجه خطابا للشعب الأمريكي خلال ساعات

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يوجه خطابا للشعب الأمريكي خلال ساعات والان مع التفاصيل

السبت 7 نوفمبر 2020

قال مسؤول بحملة جو بايدن المرشح الديمقراطي بانتخابات الرئاسة الأمريكية إن الرئيس المنتخب سيلقي كلمة على الأمريكيين بعد الساعة الثامنة (بالتوقيت المحلي) مساء اليوم السبت.

 

وأعلنت عدة شبكات إعلامية كبرى فوز بايدن بالانتخابات في وقت سابق اليوم.

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