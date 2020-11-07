بماذا تعهد الديموقراطي جو بايدن بعد إعلان وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى انتصاره؟

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السبت 7 نوفمبر 2020 تعهد الديموقراطي جو بايدن بعد إعلان وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى انتصاره في الانتخابات الرئاسية الأميركية السبت بأن يكون "رئيس جميع الأمريكيين".

وأعلن بايدن في بيان "إني أتشرف بالثقة التي وضعها الأميركيون فيّ وفي نائبة الرئيس المنتخبة" كامالا هاريس مضيفا "مع انتهاء الحملة، حان الوقت لندع الغضب والخطاب المحتدم خلفنا ونتجمع كأمة".

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