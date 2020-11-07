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شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: جو بايدن يسارع في إظهار نفسه بشكل زائف على أنه الرابح في الانتخابات والان مع التفاصيل
السبت 7 نوفمبر 2020
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت، إن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن، "يسارع في إظهار نفسه بشكل زائف" على أنه الرابح في الانتخابات، وذلك عقب حسم بايدن السباق الرئاسي نحو البيت الأبيض.
وأضاف ترامب أن حملته سترفع دعوى في المحكمة يوم الاثنين المقبل للاعتراض على نتائج الانتخابات التي أظهرت فوز بايدن في ولاية بنسلفانيا التي منحته مفاتيح الدخول إلى البيت الأبيض.
وقال الرئيس الأميركي، الذي غادر البيت الأبيض قبيل الإعلان عن فوز بايدن في السباق الرئاسي: "الانتخابات لم تحسم بعد"، مضيفا أن بايدن "يتعجل إعلان فوزه زيفا".
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