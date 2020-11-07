شكرا لقرائتكم خبر عن مؤيدو «بايدن» يحتفلون: انتهى الكابوس والان نبدء بالتفاصيل

قرع مؤيدو الديمقراطي جو بايدن الأواني وأطلقوا العنان لأبواق سياراتهم وأشعلوا الألعاب النارية في مختلف أنحاء المدن الأمريكية بعد أن اقتنص مرشحهم الرئاسة الأمريكية في فوز صعب على الرئيس دونالد ترامب.

وبعد دقائق من إعلان كبرى المحطات التلفزيونية فوز بايدن بعد أربعة أيام حبس فيها الأمريكيون أنفاسهم ترقبا لما ستسفر عنه انتخابات الثالث من نوفمبر، تدفق الناس للاحتفال خارج سياج أمني وتردد دوي الألعاب النارية من بعيد.

وفي حي دوبونت سيركل القريب خرج بضع مئات في موكب باتجاه البيت الأبيض وهم يعزفون الموسيقى ويغنون ويرقصون على وقع أبواق السيارات والأجراس.

وفي ضاحية بروكلين في نيويورك انطلقت أبواق السيارات ولوح الناس بقبضات أيديهم في الهواء ابتهاجا وهتفوا فرحا في الشوارع.

وقال اندرو ريفين (45 عاما): "انتهى الكابوس". بينما قال جاره جينيث هنري (51 عاما): "بوسعنا الآن أن نتنفس مرة أخرى".