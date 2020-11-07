شكرا لقرائتكم خبر عن مؤيدو «بايدن» يحتفلون: انتهى الكابوس والان نبدء بالتفاصيل
وبعد دقائق من إعلان كبرى المحطات التلفزيونية فوز بايدن بعد أربعة أيام حبس فيها الأمريكيون أنفاسهم ترقبا لما ستسفر عنه انتخابات الثالث من نوفمبر، تدفق الناس للاحتفال خارج سياج أمني وتردد دوي الألعاب النارية من بعيد.
وفي حي دوبونت سيركل القريب خرج بضع مئات في موكب باتجاه البيت الأبيض وهم يعزفون الموسيقى ويغنون ويرقصون على وقع أبواق السيارات والأجراس.
وفي ضاحية بروكلين في نيويورك انطلقت أبواق السيارات ولوح الناس بقبضات أيديهم في الهواء ابتهاجا وهتفوا فرحا في الشوارع.
وقال اندرو ريفين (45 عاما): "انتهى الكابوس". بينما قال جاره جينيث هنري (51 عاما): "بوسعنا الآن أن نتنفس مرة أخرى".
كانت هذه تفاصيل خبر مؤيدو «بايدن» يحتفلون: انتهى الكابوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.