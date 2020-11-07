شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 20 في عواصف جنوب المكسيك والان نبدء بالتفاصيل

لقي نحو 20 شخصا حتفهم، وتضرر 900 منزل إثر عواصف شديدة في ولاية تشياباس جنوب المكسيك.

وتشير التقديرات إلى أن عدد الوفيات التي ترتبت على الأمطار الغزيرة في المكسيك ومنطقة أمريكا الوسطى ارتفع بهذا إلى 200 حالة.

وتسببت الأمطار الغزيرة في الأيام القليلة الماضية في انهيارات أرضية وفيضانات في خمسة أنهار بحسب ما أعلنه الدفاع المدني في المكسيك التي تحدها جواتيمالا. وأضاف الدفاع المدني المكسيكي أن 13 انهيارا أرضيا أدت إلى إغلاق الطرق.