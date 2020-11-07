شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: سأكون رئيسًا لكل الأمريكيين والان نبدء بالتفاصيل
وكتب بايدن على تويتر يقول "أمريكا ، يشرفني أنك قد قمتى باختيارى لقيادة بلدنا العظيم.. سيكون العمل الذي ينتظرنا صعبًا ، لكنني أعدك بهذا: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين - سواء لمن صوتوا لى أم لا " .
وفي بيان منفصل ، قال بايدن: "حان الوقت لنضع الغضب والخطاب الذى يتسم بالقسوة وراء ظهورنا ونتوحد كأمة".
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