شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: سأكون رئيسًا لكل الأمريكيين والان نبدء بالتفاصيل

دعا الديموقراطي جو بايدن الفائز المتوقع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية اليوم السبت إلى الوحدة ووعد بأن يكون رئيسًا "لكل الأمريكيين".

وكتب بايدن على تويتر يقول "أمريكا ، يشرفني أنك قد قمتى باختيارى لقيادة بلدنا العظيم.. سيكون العمل الذي ينتظرنا صعبًا ، لكنني أعدك بهذا: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين - سواء لمن صوتوا لى أم لا " .

وفي بيان منفصل ، قال بايدن: "حان الوقت لنضع الغضب والخطاب الذى يتسم بالقسوة وراء ظهورنا ونتوحد كأمة".