شكرا لقرائتكم خبر عن كامالا هاريس بعد فوز بايدن: أنا مستعدة لبدء العمل والان نبدء بالتفاصيل

قالت كامالا هاريس، نائبة المرشح الديمقراطي الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، إنها مستعدة لبدء العمل الذي أمامنا . وأضافت هاريس في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" هذه الانتخابات أكبر بكثير من مجرد انتخابات تتعلق بجو بايدن أو أنا، بل إنها تتعلق بروح أمريكا واستعدادنا للقتال من أجلها... أمامنا الكثير من العمل، ولهذا دعونا نبدأ".

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