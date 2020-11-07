شكرا لقرائتكم خبر عن "ترامب" أول رئيس أمريكي يخسر إعادة انتخابه منذ 1992 والان نبدء بالتفاصيل

أصبح دونالد ترامب أول رئيس أمريكي يخسر إعادة انتخابه منذ جورج إتش دبليو بوش (الأب)، الجمهوري الذي فشل في الفوز بفترة ولاية ثانية في البيت الأبيض في السباق ضد الديمقراطي بيل كلينتون.

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