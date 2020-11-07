شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: الانتخابات لم تحسم وسنرفع دعوى في المحكمة يوم الاثنين والان نبدء بالتفاصيل
رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإقرار بهزيمته في الانتخابات، بعد أن توقعت وسائل إعلام أمريكية فوز منافسه جو بايدن، وقال ترامب إن الانتخابات لم تنته بعد، متعهدا بالمضي قدما في الإجراءات القانونية.
وأضاف ترامب بأن بايدن يتعجل إعلان فوزه "زيفا"، وسنرفع دعوى في المحكمة يوم الاثنين. كما شكك فريق حملة ترامب القانوني في نتائج الانتخابات.
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