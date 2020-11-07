شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي الـ46 «ديمقراطي».. «بايدن» يحسم المعركة والان نبدء بالتفاصيل

كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالرئاسة الأمريكية. واستطاع بايدن حسم المعركة لصالحه في سباق رئاسي تاريخي، ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية.

وشهدت الانتخابات الأمريكية إقبالاً كبيرًا، على عكس المتوقع، وحطم مجمل المصوتين الأرقام القياسية ودفع بعض الخبراء إلى توقع أعلى معدلات للتصويت منذ عام 1908.

ووعد بايدن، في تصريحات سابقة، ببذل جهود جديدة لمكافحة الأزمة الصحية وإصلاح الاقتصاد ورأب الصدع السياسي في البلاد، التي هزتها كذلك على مدى أشهر احتجاجات بسبب العنصرية ووحشية الشرطة.

وقال المرشح الديمقراطي في كلمة له، مساء أمس: "هناك استقطاب كبير ولابد ألاّ نعامل بعضنا البعض كأعداء و سأعمل بكل جهدي من أجل من صوّت لي ومن صوّت ضدي".

وأضاف بايدن، أنه ترشح كديمقراطي لكنه سيحكم كرئيس لأمريكا، قائلا: "متى تنتهي الانتخابات الأمريكية يكون الوقت قد حان لوضع خطابها الحاد وراء ظهورنا".