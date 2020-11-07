بايدن يتعهّد بالتصدي سريعاً لفيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة حصيلة قياسية جديدة للإصابات بكوفيد-19 لليوم الثالث على التوالي بينما تعهد المرشح الديموقراطي جو بايدن بالتصدي للوباء "في اليوم الأول" له في البيت الأبيض حال فوزه في الانتخابات الرئاسية في البلد الأكثر تضرراً بالفيروس على صعيد العالم.

وتخطى عدد الإصابات في العالم 49 مليونا وباتت أوروبا البؤرة الجديدة للوباء في الأسابيع الأخيرة مع تسجيلها أكثر من 300 ألف وفاة، أي قرابة ربع حصيلة الوفيات على مستوى العالم.

وأعلنت الولايات المتحدة عن أكثر من 127 ألف إصابة جديدة الجمعة، لليوم الثالث على التوالي من تسجيل أعداد قياسية، في وقت لا تزال عملية فرز الأصوات مستمرة في الانتخابات الرئاسية التي شهدت منافسة حامية.

ولم يعلن عن الفائز بعد لكن بايدن تعهّد الجمعة بعدم إضاعة أي وقت في التصدي للجائحة في حال فوزه بالانتخابات.

وقال المرشح الديموقراطي "أريد أن يعلم الجميع أنه في اليوم الأول سنطبّق خطتنا للسيطرة على هذا الفيروس".

وجاءت أرقام الإصابات في وقت تظهر النتائج الأولية تقدم بايدن على الرئيس دونالد ترامب الذي أصيب بالفيروس وشفي منه في تشرين الأول/أكتوبر لكنه تعرض لانتقادات واسعة على خلفية إدارته للأزمة.

وتقترب أعداد الإصابات في الولايات المتحدة بسرعة من عتبة 10 ملايين، مع أكثر من 236 ألف وفاة. وسددت الجائحة ضربة قوية لأكبر اقتصاد في العالم وأفضت إلى ملايين العاطلين عن العمل.

ويعارض ترامب صراحة فرض تدابير إغلاق مشيراً إلى تداعياتها على الاقتصاد. وكثيراً ما اصطدم مع خبراء حكومته فيما يتعلق بسياسات مكافحة الفيروس.

وبخلاف بايدن، أجرى ترامب تجمّعات انتخابية حاشدة قبل اقتراع الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر. وشدد على أن الولايات المتحدة بصدد "السيطرة" على الجائحة الفيروس رغم تزايد أعداد الإصابات.

وأصيب عدد من المسؤولين البارزين في إدارته بالفيروس في الأسابيع القليلة الماضية، كان آخرهم كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز الذي أعلنت وسائل إعلام أميركية في ساعة متأخرة الجمعة أن نتيجة فحصه جاءت إيجابية.

وكان الوباء أحد العوامل التي أدت إلى تأخر صدور نتائج الانتخابات الأميركية حيث انهالت على سلطات الولايات ملايين بطاقات الاقتراع التي أرسلها مواطنون عبر البريد لتجنّب خطر الإصابة بالفيروس في حال صوّتوا شخصياً.



