المؤسسة الوطنية للنفط: إنتاج ليبيا من الخام يتجاوز مليون برميل يومياً

قالت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم السبت إن إنتاج ليبيا من النفط الخام ارتفع إلى مليون و36035 برميلاً في اليوم من 850 ألف برميل يومياً قبل أيام قليلة.

وقالت المؤسسة في بيان إن العاملين في قطاع النفط تمكنوا من رفع معدلات الإنتاج "في ظروف صعبة للغاية، وخاصة الظروف المالية الحالية التي يمر بها القطاع".

وذكر مصدر طلب عدم الكشف عن هويته أن البلد الواقع في شمال أفريقيا لا يزال يستأنف تشغيل حقوله النفطية بعد رفع حصار استمر ثمانية أشهر من قبل قوات من الشرق والإنتاج متذبذب.

وتسبب الحصار منذ يناير كانون الثاني في هبوط إنتاج ليبيا من النفط إلى نحو 100 ألف برميل يوميا من 1.2 مليون برميل يوميا.



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