دراما الانتخابات الأمريكية تثير ردوداً ساخرة من مواطني دول أقل ديمقراطية

جذبت الدراما الانتخابية المليئة بالتوتر والقلق التي تتكشف في الولايات المتحدة مقارنات ساخرة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في دول لديها تاريخ ديمقراطي متنوع.

ودخلت الولايات المتحدة، منذ انتخابات الثلاثاء، منطقة غير مألوفة ومقلقة. وأضفت مزاعم لا أساس لها بالتزوير من جانب الرئيس الحالي دونالد ترامب، أجواء من القلق على هذه الفترة التالية للانتخابات، لم تشهد البلاد مثلها من ذي قبل.

لكن على أية حال، فإن صرخات الانتخابات "المسروقة" والتزوير والتآمر ليست أمراً جديداً على الإطلاق بالنسبة لبعض الدول. ويستمتع المواطنون بتلك الدول في بعض الحالات بمشكلات الولايات المتحدة بعد الانتخابات، لاسيما إذا كانت علاقاتهم مع واشنطن أقل من ودية.



تركيا

بالنسبة لتركيا أدت الأجواء المشحونة سياسياً فيها إلى بعض الأحداث الدرامية الكبيرة في 2019، عندما تم إلغاء التصويت الذي ذهبت نتيجته لصالح عمدة اسطنبول بعد مزاعم حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحاكم (حزب العدالة والتنمية) بحدوث مخالفات.

وقال حزب العدالة والتنمية حينها إن الأصوات "سُرقت" دون دليل فوري على ذلك، مطالباً في البداية بإعادة فرز الأصوات في دوائر معينة، ثم تقدم بطلب إلى الهيئة الانتخابية في البلاد لإلغاء التصويت.

وأمرت الهيئة بإعادة انتخابات 31 آذار/مارس لأكبر مدينة في البلاد، والتي فاز فيها أكرم إمام أوغلو من "حزب الشعب الجمهوري" المعارض الرئيسي، في 23 حزيران/يونيو.

وغلب التوتر على فترة الانتظار التي بلغت ثلاثة أشهر لكنها شهدت فقط احتجاجات سلمية في المدينة البالغ عدد سكانها 16 مليون شخص، بينما دعا الحلفاء الأجانب إلى احترام الديمقراطية وحكم القانون.

وفاز إمام أوغلو في إعادة الانتخابات بهامش أكبر حتى ضد أحد المقربين من أردوغان.

وعبر عشرات من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا – الذين يشهدون حاليا علاقات متوترة للغاية مع واشنطن - عن لحظة عايشوها من قبل، ورسموا تشابهات بين السباق على اسطنبول والسباق على البيت الأبيض.

وكتب محمود تانال، البرلماني في اسطنبول من حزب الشعب الجمهوري المعارض، على تويتر قائلاً: "هل آتي؟"، مشيراً إلى ترامب وبايدن ونشر صورة لنفسه مستلقياً على أكياس من بطاقات الاقتراع في اسطنبول في عام .2019

وتم تداول عبارة "لا تتركوا صناديق الاقتراع" على الإنترنت، والتي كانت شعاراً شائعاً للمعارضة خلال انتخابات اسطنبول.

وقال مستخدم تويتر، داغان إراك، الباحث الإعلامي التركي المقيم في بريطانيا "لقد نشأتُ في تركيا. نحصل على النتائج بسرعة إذا فاز أردوغان. وإذا خسر، سنجري انتخابات أخرى".



الفلبين

وبالنسبة للفلبين مضت عقود فيها كان فرز الأصوات يتم يدوياً ويستمر هذا في الغالب لعدة أيام. وكان الفرز اليدوي عرضة للتزوير، مما أدى إلى النكتة الشائعة القائلة بأنه لا أحد يخسر حقاً في الانتخابات، بل يتعرضون للغش فقط.

وفي عام 2016، أجرت الفلبين أول انتخابات آلية. ولأول مرة منذ عقود، عرف الفلبينيون في غضون ساعات بعد إغلاق مراكز الاقتراع أن رودريجو دوتيرتي هو الرئيس المقبل، على الرغم من الثغرات التقنية. وبحلول منتصف ليلة 14 أيار/مايو 2016، كان أقرب منافس لدوتيرتي يقر بهزيمته ويهنئ منافسه.

وفي ظل هذا التاريخ، عبر الفلبينيون عن الكثير من التسلية على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء مشاهدة الانتخابات الأمريكية.

وجاء في تغريدة رداً على دعوة دونالد ترامب التي قال فيها "أوقفوا الفرز"، أن هذا الأمر "يشبه كثيراً جداً الفلبين".

وبشأن مزاعم التزوير، قالت إحدى التغريدات: "اذكروا طريقة تزوير الانتخابات، لقد كان الفلبينيون هناك وفعلوا ذلك!".

وانتشرت مادة ساخرة على الإنترنت عبر الهواتف لعبارة "مرحباً جارسي". ويشار بـ "جارسى" إلى مسؤول الانتخابات فيرجيليو جارسيلانو فى الفلبين، الذي تردد أن الرئيسة السابقة جلوريا أرويو اتصلت به لتزوير الفرز عندما كانت متأخرة عن مرشح منافس في انتخابات .2004

ونفت أرويو مطالبة جارسيلانو بالتلاعب في الفرز، لكنها اعتذرت لاحقًا عن الاتصال بالمسؤول في ذروة ذلك الفرز.

وتُظهر مواد ساخرة على الهواتف ترامب وهو يقول: "مرحباً جلوريا، أنا بحاجة إلى مساعدتك!".



أفغانستان

وفي أفغانستان، كانت التعليقات شديدة السخونة بشكل خاص. وربما تأثرت قيادة الدولة التي يمزقها الصراع بالولايات المتحدة أكثر من أي قيادة أخرى منذ الغزو الأمريكي في عام .2001

في عام 2014، كانت البلاد على شفا حرب أهلية بسبب مزاعم واسعة النطاق بتزوير الانتخابات. وتم تأجيل النتائج النهائية لشهور حتى توسط وزير الخارجية الأمريكي آنذاك جون كيري في إبرام اتفاق لتقاسم السلطة. ونتيجة لذلك، أصبح عبد الله عبد الله الرئيس التنفيذي للبلاد بينما أصبح أشرف غني رئيساً.

وفي عام 2019، بعد شهور من التأخير بسبب الأصوات محل النزاع، تم إعلان فوز غني مجدداً. ورفض عبد الله النتائج وتحرك لتشكيل حكومته الموازية.

وأقام المرشحان كلاها مراسم تنصيب في نفس اليوم. وذهب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لحل الخلاف لكنه عاد إلى واشنطن خالي الوفاض. وتم حل الأزمة السياسية في وقت لاحق عندما وقع غني وعبد الله اتفاقاً لتقاسم السلطة.

وأدى الصراع السياسي إلى العديد من المقارنات الساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر البعض صورا لمسؤولين سابقين في لجنة الانتخابات المستقلة في أفغانستان قائلين إنهم في طريقهم إلى الولايات المتحدة لحسم الخلاف .

وتساءل غارغاست، وهو أحد مستخدمي تويتر: "أعزائي الأفغان، إن الأمريكيين بحاجة ماسة إلى نصيحتنا .. ماذا يمكننا أن نفعل لمساعدتهم؟".