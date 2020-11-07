ريال مدريد يعلن إصابة لاعبيه كاسيميرو وهازارد بكورونا



أعلن ريال مدريد بطل دوري الدرجة الأول الإسباني لكرة القدم اليوم السبت إصابة لاعب وسطه البرازيلي كاسيميرو ومهاجمه البلجيكي إيدن هازارد بفيروس كورونا المستجد سريع العدوى قبل مباراته أمام بلنسية غداً الأحد.

وقال النادي الملكي في بيان "لاعبا فريقنا كاسيميرو وهازارد جاءت نتيجتا فحصيهما لكوفيد-19 صباح الجمعة إيجابية".

وأكد النادي أن بقية نتائج اللاعبين وأفراد الطاق الفني وموظفي النادي الذين يعملون بصورة مباشرة مع الفريق جاءت سلبية.

وغاب مدافع ريال إيدر ميليتاو عن مباراة فريقه في دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان الإيطالي والتي فاز فيها بطل إسبانيا 3-2 الثلاثاء الماضي بعد ثبوت إصابته بالعدوى في الأسبوع الماضي.

وقبل مباراته خارج ملعبه غداً الأحد أمام بلنسية صاحب المركز 13 يحتل ريال مدريد الذي لعب سبع مباريات المركز الثاني بين فرق دوري إسبانيا بفارق نقطة واحدة عن ريال سوسيداد المتصدر الذي خاض ثماني مباريات.



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