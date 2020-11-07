الكاظمي يوجه بتخصيص طائرة خاصة لنقل المنتخب الوطني الى الامارات

وذكر بيان عن مكتب الكاظمي ان الاخير "اجرى زيارة الى ملعب الشعب الدولي، وحضر الوحدة التدريبية للمنتخب الوطني العراقي، التي تجري ضمن استعدادات المنتخب لتصفيات كأس العالم".

واوضح ان "الكاظمي التقى باللاعبين والكادر التدريبي، وأكد أن المنتخب هو فخر البلد، ولطالما وحّد العراقيين في أصعب الظروف وهو مصدر للأمل والفرح، وحثّ اللاعبين على تقديم الأفضل ورفع اسم العراق عاليا، لاسيما وأن الجميع بانتظار تحقيق أمنية التأهل الى كأس العالم".



ووجّه الكاظمي، بتخصيص "طائرة خاصة لنقل المنتخب الوطني، كما وجّه بمنح اللاعبين جوازات سفر دبلوماسية، وأيضا متابعة استحقاقهم من قطع الأراضي، من خلال إنجاز المعاملات المتوقفة".