2020-11-07 | 18:55
1,632 مشاهدة
وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتخصيص طائرة لنقل وفد المنتخب الوطني بكرة القدم الى دولة الامارات العربية المتحدة.
واوضح ان "الكاظمي التقى باللاعبين والكادر التدريبي، وأكد أن المنتخب هو فخر البلد، ولطالما وحّد العراقيين في أصعب الظروف وهو مصدر للأمل والفرح، وحثّ اللاعبين على تقديم الأفضل ورفع اسم العراق عاليا، لاسيما وأن الجميع بانتظار تحقيق أمنية التأهل الى كأس العالم".
ووجّه الكاظمي، بتخصيص "طائرة خاصة لنقل المنتخب الوطني، كما وجّه بمنح اللاعبين جوازات سفر دبلوماسية، وأيضا متابعة استحقاقهم من قطع الأراضي، من خلال إنجاز المعاملات المتوقفة".
كانت هذه تفاصيل خبر الكاظمي يوجه بتخصيص طائرة خاصة لنقل المنتخب الوطني الى الامارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.