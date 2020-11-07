استدعاء 23 لاعباً لصفوف ليوث الرافدين

وسيغادرُ وفد منتخبنا للشباب يوم غد الاحد إلى العاصمة القطرية الدوحة، لخوض المواجهتين الوديتين اللتين تأتيان ضمن المنهاج الذي وضعه المدرب قحطان جثير لبطولة آسيا.

وضمتْ قائمة منتخب الشباب 23 لاعباً، وهم كل من: أحمد شاكر ومحمد حسن ونديم نادر لحراسة المرمى، وأحمد حسن مكنزي وزيد تحسين وعبد الله محمد وليث نجم وحسين جاسم وعبدالله خلف وكرار سعد وكاردو كاميران ومتين ديار لخط الدفاع. كما ضمت القائمة اللاعبين عبد الرزاق قاسم وعباس علي وعلي شوقي وزين العابدين قحطان جثير وكرار محمد المختار وأمير أحمد ونهاد محمد لخط الوسط، وسالم أحمد وحسين عبدالله ورضا فاضل وحسين زياد لخط الهجوم.