من هي أول امرأة تتقلد منصب نائب الرئيس في الولايات المتحدة

اعلن في الولايات المتحدة الاميركية، السبت، عن فوز المرشح عن الحزب الديمقراطي جو بادين بالرئاسة وهاريس بمنصب نائب الرئيس في الولايات المتحدة.
وُلِدت هاريس في أوكلاند في كاليفورنيا، وتخرجت من جامعة هوارد وجامعة كاليفورنيا من كلية هيستينغز للقانون وبدأت حياتها المهنية في مكتب المدعي العام لمقاطعة ألاميدا، وذلك قبل تعيينها في مكتب المدعي العام لمقاطعة سان فرانسيسكو، وبعد ذلك في مكتب المدعي العام لمدينة سان فرانسيسكو.
وترشحت هاريس للانتخابات الرئاسية التمهيدية للحزب الديمقراطي لعام 2020، وجذبت الاهتمام الوطني قبل أن تنهي حملتها في 3 ديسمبر عام 2019.
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