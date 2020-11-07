قتلى وجرحى جراء هجوم بسكين في كريفوي روغ الاوكرانية

أعلنت الشرطة الأوكرانية أن شخصين قتلا وأصيب ثمانية آخرون بينهم طفل بهجوم رجل مسلح بسكين على المارة في مدينة كريفوي روغ. وأكدت الشرطة الأوكرانية توقيف المهاجم.

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